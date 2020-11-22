Явка. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n146829-yavka-na-mestnyh-vyborah-sostavlyaet-pochti-10-infografika.html

Ракурс

Местные выборы в Украине проходят сегодня, 22 ноября. По состоянию на 12.00 явка во втором туре составляет 9,7% (погрешность 0,5%).

В это время 25 октября, во время первого тура, явка составила 13,5%. Такие данные обнародовала глава гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Она отметила, что во время повторного голосования в семи городах в минувшее воскресенье, 15 ноября, явка составила 8,6%. В связи с этими данными можно сделать вывод о том, что избиратели активнее голосуют во втором туре сегодня, по сравнению с прошлой неделей.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы продолжаются сегодня, 22 ноября. В 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских голов. Утром на избирательных участках уже зафиксировали первые нарушения. Наблюдателям запрещали вход в избирательные участки и отправляли смс-сообщение с требованием не голосовать.