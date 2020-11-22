Явка. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n146829-yavka-na-miscevyh-vyborah-stanovyt-mayje-10-infografika.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні проходять сьогодні, 22 листопада. Станом на 12.00 явка у другому турі становить 9,7% (похибка 0,5%).

У цей час 25 жовтня, під час першого туру, явка склала 13,5%. Такі дані оприлюднила голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

Вона зазначила, що під час повторного голосування у семи містах минулої неділі, 15 листопада, явка становила 8,6%. У зв’язку з цими даними можна зробити висновок про те, що виборці активніше голосують у другому турі сьогодні, у порівнянні з минулим тижнем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори продовжуються сьогодні, 22 листопада. У 11 містах України проходить другий тур виборів міських голів. Вранці на виборчих дільницях вже зафіксували перші порушення. Спостерігачам забороняли вхід до виборчих дільниць і відправляли смс-повідомлення з вимогою не голосувати.