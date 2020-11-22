Белорусская семья два месяца провела в лесу из-за опасений коронавируса, фото: «Ваше здоровье»

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Коронавирус и опасения относительно «введения чипов» вместе с вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 побудили белорусскую семью — 37-летних супругов с двумя сыновьями 12 и 17 лет — 2,5 месяца скрываться в лесу в палатке.

В конце концов их после длительных поисков разыскал один из поисковых отрядов, члены которого убедили супругов вернуться, заверив их, что «чипирование отменяется», сообщает издание «Московский комсомолец».

Отмечается, что эта семья исчезла в начале сентября из своего дома в селе Задворье Минской области, оставив записку, в которой говорилось, что они «поехали путешествовать по большой стране».

По словам соседей, перед этим они основательно закупились в продуктовом магазине консервами, крупами и мукой, а перед тем, как исчезнуть, рассказывали всем о грядущем Апокалипсисе.

Соседи считали, что семья попала под влияние какой-то из религиозных сект, однако впоследствии оказалось, что эту информацию пропавшие почерпнули из телепрограмм, рассказывавших о всеобщей вакцинации, которая якобы предусматривает «чипирование» людей.

Об исчезновении семьи сообщил дедушка, который очень переживал за здоровье внуков. Правоохранители и волонтеры два с половиной месяца прочесывали окрестности, определив, что спрятаться от людей проще в Налибокской пуще, расположенной на границе Минской и Гродненской областей. Площадь этой пущи составляет 100 тыс. гектаров.

Однако найти пропавших не удавалось, не помог даже осмотр местности с вертолета. Позже похожую на пропавшую женщину заметили в одном из сел и, проверив пути, которыми можно из этого населенного пункта добраться к пуще, участники поисков обнаружили семью в военной палатке на берегу Шубино-Неманского канала.

Напомним, ученые предупреждают, что пандемия COVID-19 может оставить после себя ряд нервно-психических проблем.