США через Росію вийшли з Договору про відкрите небо

США вийшли з Договору про відкрите небо, фото:

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США сьогодні, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.

Про це Держсекретар США Майк Помпео повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За словами Помпео, причиною цього стало невиконання Росією своїх зобов’язань в межах цього договору.

Завдяки цьому Америка стає ще більш безпечною, адже Росія, як і раніше, не виконує свої зобов’язання, — наголосив Помпео.

Договір про відкрите небо був підписаний у березні 1992 року 23 державами-членами ОБСЄ. Серед учасників цього договору є і Україна.

Цей договір дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.

Нагадаємо, про намір США вийти з Договору про відкрите небо через низку випадків порушення його Росією стало відомо у травні 2020 року.