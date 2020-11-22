США через Росію вийшли з Договору про відкрите небо

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США вийшли з Договору про відкрите небо, фото:
США через Росію вийшли з Договору про відкрите небоhttps://racurs.ua/ua/n146833-ssha-cherez-rosiu-vyyshly-z-dogovoru-pro-vidkryte-nebo.htmlРакурс
США сьогодні, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.
Про це Держсекретар США Майк Помпео повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
За словами Помпео, причиною цього стало невиконання Росією своїх зобов’язань в межах цього договору.
Завдяки цьому Америка стає ще більш безпечною, адже Росія, як і раніше, не виконує свої зобов’язання, — наголосив Помпео.
Договір про відкрите небо був підписаний у березні 1992 року 23 державами-членами ОБСЄ. Серед учасників цього договору є і Україна.
Цей договір дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.
Нагадаємо, про намір США вийти з Договору про відкрите небо через низку випадків порушення його Росією стало відомо у травні 2020 року.
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