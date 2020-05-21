США виходять із Договору про відкрите небо. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n138580-tramp-vyvodyt-ssha-iz-dogovoru-pro-vidkryte-nebo-zmi.html

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Сполучені Штати Америки виходять із Договору про відкрите небо. Союзників про це рішення поінформували.

Таке рішення у Вашингтоні ухвалили через те, що Російська Федерація неодноразово порушує умови цього пакту. Окрім того, зображення, зібрані під час польотів, можна одержати швидше і з меншими витратами з американських або комерційних супутників. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє Associated Press.

Думаю, що у нас дуже хороші відносини з Росією, але Росія не дотримувалася договору. Тому, поки вони не будуть виконувати угоду, ми вийдемо. Але є дуже хороший шанс, що ми можемо досягти нової угоди або зробимо щось, щоб знову разом повернути цю угоду, — заявив Трамп.

Офіційного оголошення про вихід США поки не було.

Як відомо, Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) у 1992 році підписали представники 23 держав-членів ОБСЄ. Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, нині його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з нього.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Росія та США завершили вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. В НАТО підтримали рішення Вашингтону щодо призупинення дії ракетного договору, оскільки Росія постійно порушувала його положення.