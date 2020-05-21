США выходят из Договора об открытом небе. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n138580-tramp-vyvodit-ssha-iz-dogovora-ob-otkrytom-nebe-smi.html

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Соединенные Штаты Америки выходят из Договора об открытом небе. Союзников об этом решении проинформировали.

Такое решение в Вашингтоне приняли из-за того, что Российская Федерация неоднократно нарушает условия этого пакта. Кроме того, изображения, собранные во время полетов, можно получить быстрее и дешевле с американских или коммерческих спутников. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора. Поэтому, пока они не будут выполнять соглашение, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы вновь вернуть эту сделку, — заявил Трамп.

Официального объявления о выходе США пока не было.

Как известно, Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) в 1992 году подписали представители 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Любое государство-участник имеет право выйти из него.

Напомним, в августе 2019 года Россия и США завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В НАТО поддержали решение Вашингтона о приостановке действия ракетного договора, поскольку Россия постоянно нарушала его положения.