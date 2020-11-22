Протести в Білорусі тривають, фото: TUT.by

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Протести в Білорусі, спровоковані серпневими президентськими виборами в цій країні, тривають.

Сьогодні, 22 листопада, білоруські силовики застосували спецзасоби під час протестів у Мінську. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Захід» з посиланням на МВС Білорусі.

При затриманні осіб, які порушували громадський порядок та чинили опір співробітникам міліції, були застосовані в Мінську, зокрема, спецзасоби, — заявила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Де саме застосовувалися спецзасоби, у відомстві не уточнюють.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли про застосування спецзасобів у Мінську на проспекті газети «Правда» та на Кам’яній Гірці.

За відомостями білоруського правозахисного центру «Вясна», сьогодні в країні на акціях протесту затримали вже понад 260 мітингувальників. Кількох затриманих згодом забрала швидка допомога.

Протести в Білорусі тривають вже понад три місяці. Мітингувальники вважають результати останніх президентських виборів у цій країні сфальсифікованими на користь Олександра Лукашенка, а справжнім їх переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Євросоюз та Україна не визнають легітимності Лукашенка.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно оголосив Білорусь ядерною державою.