В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Одним из способов ее остановить, как ожидается, станет вакцинация населения.

США могут начать вакцинацию своих граждан уже 11 декабря. Об этом заявил глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от коронавирусной болезни COVID-19 в Белом доме Монсеф Слау, сообщает CNN.

По его словам, один из разработчиков вакцины — компания Pfizer подала заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование их вакцины, которую должны рассмотреть 10 декабря.

Если эту заявку подтвердят, отметил Слау, вакцинация может начаться уже на следующий день, 11 декабря, или 12 декабря.

Наш план заключается в возможности доставить вакцины к местам иммунизации в течение 24 часов после утверждения, — отметил он.



Вакцинировать планируют сначала группу наибольшего риска — медиков, пенсионеров и людей с сопутствующими заболеваниями. Что касается детей, то в ближайшие месяцы американские власти планирует проводить клинические испытания на младших подростках, а уже потом на детях более раннего возраста и младенцах.

Напомним, в ВОЗ предупреждают о возможности третьей волны COVID-19 в Европе в начале следующего года.