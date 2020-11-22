В Україні відбувся другий тур місцевих виборів у 11 містах, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n146841-miscevi-vybory-policiya-nazvala-kilkist-porushen-pid-chas-golosuvannya-22-lystopada-infografika.html

Ракурс

Поліція назвала кількість порушень під час другого туру виборів мерів, котрі сьогодні, 22 листопада, відбулися в 11 українських містах.

Загалом поліцейські цього дня зареєстрували 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу, повідомляє Управління комунікації Нацполіції.

Здебільшого у цих повідомленнях йшлося про такі порушення:

фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації — 177;

незаконної агітації — 36;

підкупу виборців — 20;

конфлікту — 13;

знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації — 12;

фальсифікації виборчих документів — 8;

незаконного опитування — 4;

конфліктів між членами ТВК (ДВК) — 3;

спроби або винесення виборчого бюлетеня — 3.

Найбільше порушень було зареєстровано в таких областях:

Дніпропетровській — 206;

Львівській — 46;

Полтавській — 41;

Рівненській — 34;

Миколаївській — 26.

За результатами перевірок складено 10 адмінпротоколів, протягом доби розпочато 11 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, на Львівщині поліція сьогодні відкрила три кримінальні провадження за фактами фальсифікації виборчої документації.