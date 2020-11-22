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Ракурс
В Україні відбувся другий тур місцевих виборів у 11 містах, фото: «Ракурс»

Місцеві вибори — поліція назвала кількість порушень під час голосування 22 листопада (ІНФОГРАФІКА)

22 лис 2020, 22:30
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Поліція назвала кількість порушень під час другого туру виборів мерів, котрі сьогодні, 22 листопада, відбулися в 11 українських містах.

Загалом поліцейські цього дня зареєстрували 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу, повідомляє Управління комунікації Нацполіції.

Здебільшого у цих повідомленнях йшлося про такі порушення:

  • фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації — 177;
  • незаконної агітації — 36;
  • підкупу виборців — 20;
  • конфлікту — 13;
  • знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації — 12;
  • фальсифікації виборчих документів — 8;
  • незаконного опитування — 4;
  • конфліктів між членами ТВК (ДВК) — 3;
  • спроби або винесення виборчого бюлетеня — 3.

Порушення під час місцевих виборів, інфографіка: Національна поліція

Найбільше порушень було зареєстровано в таких областях:

  • Дніпропетровській — 206;
  • Львівській — 46;
  • Полтавській — 41;
  • Рівненській — 34;
  • Миколаївській — 26.

За результатами перевірок складено 10 адмінпротоколів, протягом доби розпочато 11 кримінальних проваджень.

Порушення під час місцевих виборів, інфографіка: Національна поліція


Порушення під час місцевих виборів, інфографіка: Національна поліція

Нагадаємо, на Львівщині поліція сьогодні відкрила три кримінальні провадження за фактами фальсифікації виборчої документації.

Джерело: Ракурс


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