Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні відбувся другий тур місцевих виборів у 11 містах, фото: «Ракурс»
Місцеві вибори — поліція назвала кількість порушень під час голосування 22 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146841-miscevi-vybory-policiya-nazvala-kilkist-porushen-pid-chas-golosuvannya-22-lystopada-infografika.htmlРакурс
Поліція назвала кількість порушень під час другого туру виборів мерів, котрі сьогодні, 22 листопада, відбулися в 11 українських містах.
Загалом поліцейські цього дня зареєстрували 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу, повідомляє Управління комунікації Нацполіції.
Здебільшого у цих повідомленнях йшлося про такі порушення:
- фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації — 177;
- незаконної агітації — 36;
- підкупу виборців — 20;
- конфлікту — 13;
- знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації — 12;
- фальсифікації виборчих документів — 8;
- незаконного опитування — 4;
- конфліктів між членами ТВК (ДВК) — 3;
- спроби або винесення виборчого бюлетеня — 3.
Найбільше порушень було зареєстровано в таких областях:
- Дніпропетровській — 206;
- Львівській — 46;
- Полтавській — 41;
- Рівненській — 34;
- Миколаївській — 26.
За результатами перевірок складено 10 адмінпротоколів, протягом доби розпочато 11 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, на Львівщині поліція сьогодні відкрила три кримінальні провадження за фактами фальсифікації виборчої документації.
.