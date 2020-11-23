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Явку в другому турі виборів назвав Центрвиборчком. Фото: nizhyn.city
Явку в другому турі виборів назвав Центрвиборчком (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n146842-yavku-v-drugomu-turi-vyboriv-nazvav-centrvyborchkom-tablycya.htmlРакурс
Явку виборців у другому турі виборів мера назвала Центральна виборча комісія.
На момент закінчення голосування явка виборців склала 29,53%. Найбільша явка виборців була зафіксована у Бердянську (39,23%) та Львові (38,94%). Також високою явка була й у Дрогобичі — 30,21%. Про це повідомляється на сайті ЦВК.
У решті міст явка на 20.00 склала:
- Дніпро — 23,93%
- Черкаси — 26,02%
- Миколаїв — 28,40%
- Рівне — 30,35%
- Полтава — 25,52%
- Ужгород — 27,94%
- Нікополь — 24,20%
- Слов’янськ — 23,40%
Як відомо, 25 жовтня на місцевих виборах в Україні явка склала 36,88%.
Нагадаємо, 22 листопада в 11 містах України проходив другий тур виборів міських голів. Перші порушення фіксували вже з самого ранку. Так, спостерігачам забороняли вхід до виборчих дільниць і відправляли смс-повідомлення з вимогою не голосувати. Явка теж була доволі низькою.
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