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Ракурс
Явку в другому турі виборів назвав Центрвиборчком. Фото: nizhyn.city

Явку в другому турі виборів назвав Центрвиборчком (ТАБЛИЦЯ)

23 лис 2020, 08:11
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Явку виборців у другому турі виборів мера назвала Центральна виборча комісія.

На момент закінчення голосування явка виборців склала 29,53%. Найбільша явка виборців була зафіксована у Бердянську (39,23%) та Львові (38,94%). Також високою явка була й у Дрогобичі — 30,21%. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

У решті міст явка на 20.00 склала:

  • Дніпро — 23,93%
  • Черкаси — 26,02%
  • Миколаїв — 28,40%
  • Рівне — 30,35%
  • Полтава — 25,52%
  • Ужгород — 27,94%
  • Нікополь — 24,20%
  • Слов’янськ — 23,40%

Як відомо, 25 жовтня на місцевих виборах в Україні явка склала 36,88%.

Явка в другому турі виборів. Таблиця: ЦВК


Явка в другому турі виборів. Інфографіка: ЦВК

Нагадаємо, 22 листопада в 11 містах України проходив другий тур виборів міських голів. Перші порушення фіксували вже з самого ранку. Так, спостерігачам забороняли вхід до виборчих дільниць і відправляли смс-повідомлення з вимогою не голосувати. Явка теж була доволі низькою.

Джерело: Ракурс


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