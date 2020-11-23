Явку в другому турі виборів назвав Центрвиборчком. Фото: nizhyn.city

https://racurs.ua/ua/n146842-yavku-v-drugomu-turi-vyboriv-nazvav-centrvyborchkom-tablycya.html

Ракурс

Явку виборців у другому турі виборів мера назвала Центральна виборча комісія.

На момент закінчення голосування явка виборців склала 29,53%. Найбільша явка виборців була зафіксована у Бердянську (39,23%) та Львові (38,94%). Також високою явка була й у Дрогобичі — 30,21%. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

У решті міст явка на 20.00 склала:

Дніпро — 23,93%

Черкаси — 26,02%

Миколаїв — 28,40%

Рівне — 30,35%

Полтава — 25,52%

Ужгород — 27,94%

Нікополь — 24,20%

Слов’янськ — 23,40%

Як відомо, 25 жовтня на місцевих виборах в Україні явка склала 36,88%.

Нагадаємо, 22 листопада в 11 містах України проходив другий тур виборів міських голів. Перші порушення фіксували вже з самого ранку. Так, спостерігачам забороняли вхід до виборчих дільниць і відправляли смс-повідомлення з вимогою не голосувати. Явка теж була доволі низькою.