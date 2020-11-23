Более 10 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки. Фото:

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки подтвердили у 10 тыс. 945 человек, это несколько меньше чем предыдущими днями. В частности, 22 ноября, COVID-19 заболел 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также в воскресенье медики приняли решение о госпитализации 1 тыс. 165 человек. От коронавируса умерли 124 человека, а побороть болезнь смогли 4 тыс. 143 лица. За сутки было осуществлено 28 тыс. 374 тестирований.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 635 тыс. 689 украинцев, а выздороветь уже смогли 291 тыс. 60 человек. Коронавирус унес жизни 11 тыс. 75 украинцев.

Больше всего случаев болезни 22 ноября обнаружили в Киеве — 1 тыс. 212 новых больных. В Днепропетровской области зарегистрировали 1 тыс. 93 случая болезни, в Киевской — 870 больных. В Житомирской и Запорожской областях выявили 812 и 642 случая коронавируса.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 60 тыс. 218 случаев;

Винницкая область —15 тыс. 476 случаев;

Волынская область — 21 тыс. 864 случая;

Днепропетровская область — 29 тыс. 654 случая;

Донецкая область — 20 тыс. 262 случая;

Житомирская область — 26 тыс. 966 случаев;

Закарпатская область — 21 тыс. 538 случаев;

Запорожская область — 24 тыс. 442 случая;

Ивано-Франковская область — 32 тыс. 296 случаев;

Киевская область — 31 тыс. 212 случаев;

Кировоградская область —4 тыс. 358 случаев;

Луганская область —5 тыс. 679 случаев;

Львовская область — 41 тыс. 279 случаев;

Николаевская область —15 тыс. 320 случаев;

Одесская область — 37 тыс. 901 случаев;

Полтавская область —18 тыс. 557 случаев;

Ровенская область — 28 тыс. 194 случая;

Сумская область — 23 тыс. 167 случая;

Тернопольская область — 25 тыс. 813 случаев;

Харьковская область —51 тыс. 637 случаев;

Херсонская область-8 тыс. 704 случая;

Хмельницкая область — 26 тыс. 430 случаев;

Черкасская область — 18 тыс. 292 случая;

Черновицкая область — 31 тыс. 369 случаев;

Черниговская область — 15 тыс. 61 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о третью волну коронавируса. В ВОЗ ожидают, что новая волна возникнет из-за недостаточности развитости инфраструктуры.