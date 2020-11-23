10 тыс. 945 новых случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146844-10-tys-945-novyh-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки подтвердили у 10 тыс. 945 человек, это несколько меньше чем предыдущими днями. В частности, 22 ноября, COVID-19 заболел 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Также в воскресенье медики приняли решение о госпитализации 1 тыс. 165 человек. От коронавируса умерли 124 человека, а побороть болезнь смогли 4 тыс. 143 лица. За сутки было осуществлено 28 тыс. 374 тестирований.
По словам Степанова, за все время пандемии заболели 635 тыс. 689 украинцев, а выздороветь уже смогли 291 тыс. 60 человек. Коронавирус унес жизни 11 тыс. 75 украинцев.
Больше всего случаев болезни 22 ноября обнаружили в Киеве — 1 тыс. 212 новых больных. В Днепропетровской области зарегистрировали 1 тыс. 93 случая болезни, в Киевской — 870 больных. В Житомирской и Запорожской областях выявили 812 и 642 случая коронавируса.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 60 тыс. 218 случаев;
- Винницкая область —15 тыс. 476 случаев;
- Волынская область — 21 тыс. 864 случая;
- Днепропетровская область — 29 тыс. 654 случая;
- Донецкая область — 20 тыс. 262 случая;
- Житомирская область — 26 тыс. 966 случаев;
- Закарпатская область — 21 тыс. 538 случаев;
- Запорожская область — 24 тыс. 442 случая;
- Ивано-Франковская область — 32 тыс. 296 случаев;
- Киевская область — 31 тыс. 212 случаев;
- Кировоградская область —4 тыс. 358 случаев;
- Луганская область —5 тыс. 679 случаев;
- Львовская область — 41 тыс. 279 случаев;
- Николаевская область —15 тыс. 320 случаев;
- Одесская область — 37 тыс. 901 случаев;
- Полтавская область —18 тыс. 557 случаев;
- Ровенская область — 28 тыс. 194 случая;
- Сумская область — 23 тыс. 167 случая;
- Тернопольская область — 25 тыс. 813 случаев;
- Харьковская область —51 тыс. 637 случаев;
- Херсонская область-8 тыс. 704 случая;
- Хмельницкая область — 26 тыс. 430 случаев;
- Черкасская область — 18 тыс. 292 случая;
- Черновицкая область — 31 тыс. 369 случаев;
- Черниговская область — 15 тыс. 61 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о третью волну коронавируса. В ВОЗ ожидают, что новая волна возникнет из-за недостаточности развитости инфраструктуры.