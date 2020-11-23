Люди с психическими заболеваниями совершают меньше преступлений, чем здоровые. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146713-ludi-s-psihicheskimi-zabolevaniyami-sovershaut-menshe-prestupleniy-chem-zdorovye-vrach-psihiatr.html

Ракурс

В процентном соотношении люди с психическими заболеваниями совершают гораздо меньше правонарушений, чем здоровые. И уж точно можно утверждать, что они не опаснее «здоровых».

Такое мнение в интервью «Ракурсу» высказала врач-психиатр Ирина Пинчук. Вместе с тем она уточнила, что по форме и методу совершения преступления различия могут быть колоссальные. «Тем не менее, я надеюсь, что постепенно наши традиционные подходы к этому вопросу будут меняться», — говорит врач.

Она также отметила, что в любом обществе всегда будет в пределах одного процента страдающих шизофренией, однако это не значит, что все они требуют изоляции.

«Раньше требовали изоляции практически при всех заболеваниях, сегодня же мы говорим о том, что и тяжелые расстройства не всегда требуют изоляции. Ранее наличие психического заболевания могло быть причиной госпитализации, сегодня — только необходимость круглосуточного наблюдения в условиях стационара при обострении состояния», — пояснила Ирина Пинчук.

«Да, люди с психическими заболеваниями могут представлять опасность, но это лишь видимая сторона проблемы. Человек, страдающий сахарным диабетом, дважды или трижды в день делающий себе инъекции инсулина, также может иметь разные эмоциональные состояния», — добавила врач.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.