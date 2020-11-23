В Минздраве назвали проблемные регионы по лечению коронавирусных пациентов. Фото:

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Министерство здравоохранения назвало регионы, где существуют проблемы по лечению коронавирусных пациентов.

В Украине заполнены 27 тыс. 792 койки для лиц с коронавирусной болезнью COVID-19. Это составляет 52% от общего количества, а в целом в Украине введены 53 тыс. 445 коек для пациентов с коронавирусом. При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 тыс. 996 коек. Об этом 23 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.

Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. Это Киев, Черкасская, Харьковская область. Мы считаем, что там недостаточное количество, — признался он.



Министр подчеркнул, что Кабмин сотрудничает с местными властями, чтобы увеличить количество коек с кислородом. Степанов убеждает, что ситуация в проблемных регионах полностью контролируемая. По его словам, власть способна увеличить количество коек почти до 90 тыс., а это — почти 50% всех коек, которые есть в Украине.

Напомним, в Минздраве заявляли, что по состоянию на 20 ноября в Украине свободны 11 тыс. 815 коек, обеспеченных кислородом. Эти койки уже готовы к приему больных, которые заражены коронавирусом.