Єрмак. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n146819-iermak-prospivav-ody-zelenskomu-svyatkuuchy-den-narodjennya-u-feofaniyi.html

Ракурс

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, вчора відзначив свій день народження, і підбив підсумок свого року роботи в команді президента Володимира Зеленського.

Свято чиновник відзначав на лікарняному ліжку у Феофанії через коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єрмака, його професійний шлях не був простим, але на нього ніколи не виливалися такі тонни бруду, як цього року, коли він почав займатися політикою. Натомість керівник ОП заявляє, що «не втратив драйву».

З нами йде велика кількість прекрасних і світлих людей. Вдячний президенту за ту можливість, яку він дав нашій команді. Якщо хтось ще не вірить у нас, ми боротимемося за кожну людину, ми переконуватимемо і пояснюватимемо своє бачення і свою стратегію, — наголосив він.

Єрмак також додав, що з приходом до влади Зеленського в України з’явився історичний шанс. За його словами, саме Зеленський посприяв тому, що Україна викликає повагу у світі. Він заявив, що відчувається «злам епохи».

Голова ОП зауважив, що перед країною лежить ще безліч задач — зміцнення економіки та незалежності, захист країни, повернення територій та наших людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак, котрий нині хворіє на коронавірусну інфекцію COVID-19 та перебуває на лікуванні у столичній лікарні «Феофанія», заявив, що вже йде на поправку. Він нагадав, що останній тиждень провів у «Феофанії», оскільки у його житловому будинку неможливо було організувати необхідний рівень захисту зв’язку для переговорів.