https://racurs.ua/n146819-ermak-spel-ody-zelenskomu-prazdnuya-den-rojdeniya-v-feofanii.html

Ракурс

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, вчера отметил свой день рождения, и подвел итог своего года работы в команде президента Владимира Зеленского.

Праздник чиновник отмечал на больничной койке в Феофании из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, его профессиональный путь не был простым, но на него никогда не выливались такие тонны грязи, как в этом году, когда он начал заниматься политикой. В то же время руководитель ОП заявляет, что «не потерял драйва».

За нами идет большое количество прекрасных и светлых людей. Благодарен президенту за ту возможность, которую он дал нашей команде. Если кто еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию, — подчеркнул он.

Ермак также добавил, что с приходом к власти Зеленского в Украине появился исторический шанс. По его словам, именно Зеленский поспособствовал тому, что Украина вызывает уважение в мире. Он добавил, что его не покидает чувство «слома эпохи».

Глава ОП отметил, что перед страной лежит еще множество задач — укрепление экономики и независимости, защита страны, возвращение территорий и наших людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак, который сейчас болеет коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на лечении в столичной больнице «Феофания», заявил, что уже идет на поправку. Он напомнил, что последнюю неделю провел в «Феофании», поскольку в его жилом доме невозможно было организовать необходимый уровень защиты связи для переговоров.