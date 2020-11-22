Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 ноября, вирус был обнаружен у 12 тыс. 79 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 624 тыс.744 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 4 тыс. 604 человека, а в целом уже выздоровели 284 тыс. 912 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Миздрава.

Умерли от болезни 138 человек. Общее число жертв составляет 10 тыс. 951 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 695 тыс. 428.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1199 больных), Днепропетровской области (1017 инфицированных) и Киевской области (962 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 21 ноября фиксировалась в Кировоградской и Луганской областях — 116 и 49 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 59 тыс. 6 (1 тыс. 199);

Винницкая обл. — 15 тыс. 314 (+150);

Волынская обл. — 21 тыс. 456 (+325);

Днепропетровская обл. — 28 тыс. 561 (1 тыс. 17);

Донецкая — 20 тыс. 26 (+341);

Житомирская обл. — 26 тыс. 154 (+490);

Закарпатская — 21 тыс. 368 (+203);

Запорожская — 23 тыс. 800 (+765);

Ивано-Франковская обл. — 31 тыс. 859 (+554);

Киевская — 30 тыс. 342 (+962);

Кировоградская обл. — 4 тыс. 258 (+116);

Луганская обл. — 5 тыс. 666 (+49);

Львовская обл. — 40 тыс. 879 (+463);

Николаевская обл. — 14 тыс. 957 (+350);

Одесская обл. — 37 тыс. 365 (+638);

Полтавская обл. — 18 тыс. 243 (+301);

Ровенская обл. — 27 тыс. 912 (+373);

Сумская обл. — 22 тыс. 612 (+779);

Тернопольская обл. — 25 тыс. 566 (+307);

Харьковская обл. — 51 тыс. 398 (+614);

Херсонская обл. — 8 тыс. 549 (+190);

Хмельницкая обл. — 26 тыс. 227 (+407);

Черкасская — 17 тыс. 748 (+599);

Черновицкая — 31 тыс. 34 (+398);

Черниговская — 14 тыс. 444 (+489).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Janssen, и которая принадлежащий американской корпорации Johnson & Johnson, может быть готова в 2021 году. В компании говорят, что цена препарата составит ориентировочно 10 долл.