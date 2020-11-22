Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 21 листопада, вірус виявили у 12 тис. 79 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 624 тис. 744 особи. Подолали коронавірус станом на вчора 4 тис. 604 людей, а в цілому вже одужали 284 тис. 912 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 138 осіб. Загальна кількість жертв становить 10 тис. 951 людина. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 695 тис. 428.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1199 хворих), Дніпропетровській області (1017 інфікованих) та Київській області (962 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 21 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 116 та 49 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 59 тис. 6 (+1 тис. 199);

Вінницька обл. — 15 тис. 314 (+150);

Волинська обл. — 21 тис. 456 (+325);

Дніпропетровська обл. — 28 тис. 561 (+1 тис. 17);

Донецька — 20 тис. 26 (+341);

Житомирська обл. — 26 тис. 154 (+490);

Закарпатська — 21 тис. 368 (+203);

Запорізька — 23 тис. 800 (+765);

Івано-Франківська обл. — 31 тис. 859 (+554);

Київська — 30 тис. 342 (+962);

Кіровоградська обл. — 4 тис. 258 (+116);

Луганська обл. — 5 тис. 666 (+49);

Львівська обл. — 40 тис. 879 (+463);

Миколаївська обл. — 14 тис. 957 (+350);

Одеська обл. — 37 тис. 365 (+638);

Полтавська обл. — 18 тис. 243 (+301);

Рівненська обл. — 27 тис. 912 (+373);

Сумська обл. — 22 тис. 612 (+779);

Тернопільська обл. — 25 тис. 566 (+307);

Харківська обл. — 51 тис. 398 (+614);

Херсонська обл. — 8 тис. 549 (+190);

Хмельницька обл. — 26 тис. 227 (+407);

Черкаська — 17 тис. 748 (+599);

Чернівецька — 31 тис. 34 (+398);

Чернігівська — 14 тис. 444 (+489).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, вакцина від коронавірусу, яку розробила фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson&Johnson, може бути готова у 2021 році. У компанії кажуть, що ціна препарату складе орієнтовно 10 дол.