Анафему на Лукашенка наклала автокефальна церква Білорусі

https://racurs.ua/ua/n146849-anafemu-na-lukashenka-naklala-avtokefalna-cerkva-bilorusi.html

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Олександра Лукашенка оголосила «диктатором» та «вбивцею» Православна автокефальна церква Білорусі. Про анафему Лукашенку розповів предстоятель церкви архієпископ Святослав Логін під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто.

В оприлюдненому тексті анафеми Лукашенка називають «колишнім президентом», котрий «чинить беззаконня, переслідує та вбиває православних та інших мирних християн», інформує білоруська «Радіо Свобода».

Побожний білоруський народ зараз переживає складні часи, коли за наказом самозванця — екс-президента Лукашенко, одержимого дияволом, наших дітей вбивають і знущаються над нашими братами та сестрами. Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирними жителями на вулицях і у в’язницях столиці Мінська та в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливу політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді, руйнуючи пам’ятники, — йдеться у тексті.

Церква закликала не виконувати накази Лукашенка. У зверненні також зазначається, що архієпископ і священники моляться за здоров’я поранених і ув’язнених.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають протести проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Правоохоронці вбили кількох протестувальників, завдали тяжких травм і поранень сотням інших й затримали тисячі осіб. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політвʼязнів, покарання для силовиків і відставки Лукашенка, який 23 вересня влаштував собі таємну «інавгурацію».

У Мінську від дій поліції постраждали щонайменше 1,5 тис. осіб, більшість з яких побили після затримання. Розповсюджується інформація про три випадки зґвалтування.