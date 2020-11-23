“Укравтодор” похвалився 126 місцем в рейтингу якості доріг

https://racurs.ua/ua/n146876-ukravtodor-pohvalyvsya-126-miscem-v-reytyngu-yakosti-dorig.html

Ракурс

У рейтингу доріг Україна цьогоріч посіла 126 місце — держава піднялася на 20 сходинок у загальній класифікації «якості доріг» у світі.

Про це 23 листопада на своїй Фейсбук-сторінці розповідає «Укравтодор».

Міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури, — зазначили у держагентстві.

Також Україна посилила позиції у низці інших рейтингів:

у рейтингу «Транспорт» піднялася на 12 сходинок (займає 73 місце);

у рейтингу «Доступ до ринку та інфраструктура» — на 10 сходинок (займає 77 місце).

Загалом у рейтингу індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши чотири позиції, порівняно з 2019 роком.

Цьогоріч за даними очільника «Укравтодору» Олександра Кубракова, роботи виконані на 3,9 тис. км доріг державного значення. Торік в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018 — 1 тис. 412, а у 2017 — 1 тис. 407 км.

Нагадаємо, індекс процвітання — це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо. Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.