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Ракурс
“Укравтодор” похвалився 126 місцем в рейтингу якості доріг

«Укравтодор» похвалився 126 місцем в рейтингу якості доріг

23 лис 2020, 17:07
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У рейтингу доріг Україна цьогоріч посіла 126 місце — держава піднялася на 20 сходинок у загальній класифікації «якості доріг» у світі.

Про це 23 листопада на своїй Фейсбук-сторінці розповідає «Укравтодор».

Міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури, — зазначили у держагентстві.

Також Україна посилила позиції у низці інших рейтингів:

  • у рейтингу «Транспорт» піднялася на 12 сходинок (займає 73 місце);

  • у рейтингу «Доступ до ринку та інфраструктура» — на 10 сходинок (займає 77 місце).

Загалом у рейтингу індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши чотири позиції, порівняно з 2019 роком.


Цьогоріч за даними очільника «Укравтодору» Олександра Кубракова, роботи виконані на 3,9 тис. км доріг державного значення. Торік в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018 — 1 тис. 412, а у 2017 — 1 тис. 407 км.

Нагадаємо, індекс процвітання — це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо. Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.

Джерело: Ракурс


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