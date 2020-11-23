«Укравтодор» похвастался 126 местом в рейтинге качества дорог

https://racurs.ua/n146876-ukravtodor-pohvastalsya-126-mestom-v-reytinge-kachestva-dorog.html

Ракурс

В рейтинге дорог Украина в 2020 году заняла 126 место — государство поднялось на 20 ступенек в общей классификации «качества дорог» в мире.

Об этом 23 ноября на своей Фейсбук-странице рассказывает «Укравтодор».

Международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры, — отметили в госагентстве.

Также Украина усилила позиции в ряде других рейтингов:

в рейтинге «Транспорт» поднялась на 12 ступенек (занимает 73 место);

в рейтинге «Доступ к рынку и инфраструктуре» — на 10 ступенек (занимает 77 место).

Всего в рейтинге индекса процветания Украина занимает 92 позицию, таким образом поднявшись на четыре позиции по сравнению с 2019 годом.

В этом году по данным главы «Укравтодора» Александра Кубракова, работы выполнены на 3,9 тыс. км дорог государственного значения. В прошлом году в эксплуатацию было введено 847 км государственных дорог, в 2018 — 1 тыс. 412, а в 2017 году — 1 тыс. 407 км.

Напомним, индекс процветания — это интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни. Его ежегодно составляет образовательный аналитический центр Legatum Institute.