https://racurs.ua/n146875-ukrainskie-pogranichniki-spasli-jizn-mujchine-v-turcii-foto-podviga.html

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Украинские пограничники спасли гражданина Турции после падения на проезжую часть. Они охраняли посольство Украины в Анкаре, как впоследствии увидели, что мужчина потерял сознание от эпилептического приступа.

Увидев мужчину на дороге, пограничники незамедлительно бросились оказывать ему помощь. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы.



Сообщается, что старший прапорщик Владимир Годевский сначала заметил в монитор системы видеонаблюдения, что мужчина, которому стало плохо, упал на проезжую часть, и сразу же доложил лейтенанту Сергею Кравченко.

Офицер-пограничник освободился с дежурства и незамедлительно бросился оказывать помощь вместе со старшим прапорщиком, который заметил падение человека, и женой посла Татьяной Сибига.

Мы увидели, что мужчина лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину в сторону, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Придя в себя мужчина, которому было плохо, показал справку и начал говорить:"эпилепсия, эпилепсия", — рассказал Сергей Кравченко.



После того как он пришел в себя, пограничники вызвали сотрудников турецкой полиции, которые несут службу у посольства. Они взяли своего соотечественника под свою опеку.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная полиция наградила военнослужащего, который спас от издевательств чиновника собаку на Хмельнитчине. Старший сержант догнал машину, на которой директор Хмельницкого областного архива и бывший заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Байдич тянул привязанного пса, и вместе с женой начал спасать собаку.