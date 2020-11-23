Садовый заявил о попытке узурпации власти во Львове партией Порошенко

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Ракурс

Во Львове переизбранный на пост мэра Андрей Садовый заявил о заговоре и попытке узурпировать власть в городе. Теризбирком назначил первое заседание Львовского горсовета уже на 24 ноября, когда победа Садового еще не будет официально объявлена.

Мэр на своей странице в Фейсбук заявил о том, что горсовет сможет провести решения, которые необходимы его оппонентам, в частности, «Евросолидарности», выигравшей выборы 25 октября.

Садовый предполагает, что конкуренты изберут секретаря горсовета, к которому перейдут полномочия городского головы, пока будут подводиться итоги второго тура. Он заявил, что новый горсовет несколько недель может работать без него.

Это незаконно, по мнению Садового, поэтому он планирует обратиться в суд.

Избирательная комиссия сначала назначила заседание первой сессии городского совета на 3 декабря — в тот день мэр и депутаты должны принять присягу. Но в день второго тура выборов комиссия перенесла дату первой сессии на 24 ноября.

Совет в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря, и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий, принимать любые другие решения — бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому мэру, — заявил Садовый.

По его словам, к этому решению причастен депутат от «Европейской солидарности» Сергей Ивах.

Я прочитал сегодня поздравления с победой от своего оппонента Олега Синютки. Поверю, что это было искренне, когда партия Олега Михайловича остановит попытку публично и цинично вытереть ноги об волю львовян, — написал Садовый.



«Ракурс» сообщал, что Синютка поздравил конкурента с победой на выборах мэра Львова.