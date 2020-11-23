Байден выбрал госсекретаря США — что Энтони Блинкен говорит об Украине

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Ракурс

Джо Байден, новоизбранный президент США, 24 ноября официально объявит список кандидатов на высокие правительственные должности. Госсекретарем США скорее всего станет 58-летний Энтони Блинкен, который в американской дипломатии с 1994 года.

Он работал на различных должностях при трех президентах США — Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. Блинкен и Байден знакомы уже более 20 лет. При президентстве Обамы он был советником Байдена, а в 2014 году стал заместителем госсекретаря США.

В моей семье часто вспоминали, что многие из тех, кто были до нас — беженцы или иммигранты. Мой дедушка в начале прошлого века прибыл с территории, которая теперь является Украиной, его приветствовали в США, он построил жизни для себя, детей. Мачеха, которая бежала от коммунизма, буквально в вагоне поезда ночью со своей матерью в очень юном возрасте прибыла в США, — Блинкен рассказал CBS News о происхождении своей семьи, пишет «Голос Америки».

В 2009—2017 годы Блинкен неоднократно посещал Украину. В 2017 году американский дипломат призвал Вашингтон предоставить оружие Киеву для противостояния российской агрессии.

Поставка оборонительного вооружения Украине — это идея, время которой пришло, — писал Блинкен тогда.

В 2015 году Блинкен подчеркивал, что США «глубоко преданы будущему Украины и ее успеху».

Границы нельзя менять силой. Если мы позволим, чтобы это происходило, то это будет прецедентом не только здесь в Европе, но и по всему миру, — убежден чиновник.

Он напомнил, что Украина отказалась от ядерного арсенала под международные гарантии Будапештского меморандума. Но политика России показала, что эти гарантии ничего не стоят.

Это является прецедентом. Теперь, когда мы работаем с международным сообществом, чтобы убедить всех, чтобы Иран также отказался от ядерного оружия, этот прецедент, к сожалению, может сыграть плохую роль. Поэтому мы вместе с Украиной, будем вместе защищать правила, которые существуют в 21 веке. США с Украиной и поддерживают Украину, — заверил Блинкен.

Он также называет сепаратистов на Донбассе «российскими марионетками».

У россиян есть огромные рычаги влияния на боевиков. Если они захотят прекратить это, то они могут, и на самом деле должны, — заявил заместитель госсекретаря, пишет ВВС.

Блинкен отметил, что президент РФ Владимир Путин раздувает и замораживает конфликт, когда ему это выгодно.

Так он надеется сохранить Украину навсегда дестабилизированной, усиливая внутреннее недовольство из-за неспособности Киева прекратить оккупацию, покупая время, чтобы вернуть Украину в российскую сферу влияния после вторжения и издевательств, — написал будущий госсекретарь США.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, Байден планирует назначить Энтони Блинкена на должность госсекретаря США, Линду Томас-Гринфилд — на должность посла США в ООН, а также Джейка Салливена — на должность советника по вопросам национальной безопасности.