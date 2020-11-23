Эсминец США. Фото: Голос Америки

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Военно-морские силы США вновь посетят акваторию Черного моря. Американский ракетный эсминец класса Арлей Берк «Дональд Кук» вошел в черноморские воды 23 ноября.

Посетить акваторию Черного моря ВМС США планирует с дипломатической миссией. Об этом сообщает «Голос Америки».



Командующий эсминцем Келли Джонс заявил, что действия США в Черном море свидетельствуют о преданности страны своим партнерам и союзникам в регионе. Также он добавил, что «Дональда Кука» уже неоднократно гостеприимно принимали страны черноморского региона, поскольку эсминец уже в седьмой раз посещает акваторию с начала года.

Черное море — ключевой водный путь для морской торговли и обеспечения стабильности в Европе. В лучших интересах мира является сдерживание агрессивных деятелей, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды, — сообщают в ВМС США.

Напомним, ранее мы сообщали, что корабль НАТО, британский эсминец HMS Dragon D35, посетит акваторию Черного моря, и сменит на посту американский ракетный эсминец DDG80 «Рузвельт», который отчалил 2 октября.