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Есмінець США. Фото: Голос Америки

Американський есмінець «Дональд Кук» завітає до Чорного моря (ФОТО)

23 лис 2020, 16:07
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Військово-морські сили США знову завітають до акваторії Чорного моря. Американський ракетний есмінець класу Арлей Берк «Дональд Кук» увійшов у чорноморські води 23 листопада.

Відвідати акваторію Чорного моря ВМС США планує з дипломатичною місією. Про це повідомляє «Голос Америки».

Есмінець "Дональд Кук". Фото: Голос Америки

Командувач есмінцем Келлі Джонс заявив, що дії США у Чорному морі свідчать про відданість країни своїм партнерам та союзникам у цьому регіоні. Також він додав, що «Дональда Кука» вже неодноразово гостинно приймали країни чорноморського регіону, оскільки есмінець вже всьоме відвідує акваторію з початку року.


Чорне море — ключовий водний шлях для морської торгівлі та забезпечення стабільності в Європі. В найкращих інтересах світу є стримування агресивних діячів, які прагнуть дестабілізації задля власного зиску, — повідомляють у ВМС США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що корабель НАТО, британський есмінець HMS Dragon D35, відвідає акваторію Чорного моря, і змінить на посту американський ракетний есмінець DDG80 «Рузвельт», який відчалив 2 жовтня.


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