«Барселона» едет к «Динамо» без суперзвезд и ограничит время пребывания в Киеве, фото — Твиттер "Барселоны"

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Каталонская «Барселона» опубликовала заявку на матч с «Динамо» в групповом раунде лиги чемпионов, который состоится 24 ноября.

Официальный Твиттер испанцев опубликовал список игроков, который полетят в Украину на матч. Рональд Куман выбрал 19 футболистов. Среди них нет Лионеля Месси и Де Йонга. Кроме того, Пике, Фати, Серджи Роберто, Умтити, Бускетс и Араухо сейчас травмированы.

Сегодня «Барселона» возьмет курс на Киев. Прибытие испанской делегации в составе 65 человек в аэропорт Борисполь ожидается в 19.30. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, каталонцы выразили желание передвигаться по Киеву на двух автобусах для футболистов.

Испанцы обратились в УЕФА с просьбой провести предматчевую пресс-конференцию и открытую тренировку сегодня днем ​​в Испании.

Пребывание в Киеве «Барселона» ограничит утренней тренировкой в ​​день матча на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Перед матчем из гостиницы «Хайят» каталонцы выедут на НСК «Олимпийский» и после игры сразу отправятся в аэропорт, чтобы вылететь из Украины.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 24 ноября в 22.00. Сейчас «Барселона» — лидер группы G. В матче в Испании каталонцы с трудом обыграли киевлян со счетом 2:1.