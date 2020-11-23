«Барселона» їде до «Динамо» без суперзірок і обмежить час перебування в Києві, фото — Твіттер Барселони

https://racurs.ua/ua/n146871-barselona-yide-do-dynamo-bez-superzirok-i-obmejyt-chas-perebuvannya-v-kyievi.html

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Каталонська «Барселона» оприлюднила заявку на матч з «Динамо» у груповому раунді ліги чемпіонів, який відбудеться 24 листопада.

Офіційний Твіттер іспанців опублікував перелік гравців, який полетять в Україну на матч. Рональд Куман обрав 19 футболістів. Серед них немає Ліонеля Мессі і Де Йонга. Крім того, Піке, Фаті, Серджи Роберто, Умтіті, Бускетс та Араухо зараз травмовані.

Сьогодні «Барселона» візьме курс на Київ. Прибуття іспанської делегації у складі 65 осіб в аеропорт Борисполя очікується о 19.30. З огляду на епідеміологічну ситуацію, каталонці висловили бажання пересуватися по Києву на двох автобусах для футболістів.

Іспанці звернулися в УЄФА з проханням провести передматчеву прес-конференцію і відкрите тренування сьогодні вдень в Іспанії.

Перебування в Києві «Барселона» обмежить ранковим тренуванням в день матчу на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Перед матчем з готелю «Хайят» каталонці виїдуть на НСК «Олімпійський» і після гри відразу відправляться в аеропорт, щоб вилетіти з України.

Матч «Динамо» — «Барселона» відбудеться у вівторок, 24 листопада о 22.00. Наразі «Барселона» — лідер групи G. У матчі в Іспанії каталонці важко обіграли киян з рахунком 2:1.