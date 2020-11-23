Саркозі на лаві підсудних — Франція вперше судитиме екс-президента

https://racurs.ua/ua/n146870-sarkozi-na-lavi-pidsudnyh-franciya-vpershe-sudytyme-eks-prezydenta.html

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Ніколя Саркозі опиниться на лаві підсудних — у Франції вперше в історії судитимуть екс-президента.

Саркозі закидають спробу підкупити суддю Жільбера Азібера. Свого часу він нібито обіцяв служителю Феміди гарну посаду в обмін на інформацію про розслідування справи щодо фінансування його передвиборчої кампанії. Разом із екс-президентом Франції у цій справі фігурує і його адвокат Тьєррі Герцог. Сам Саркозі свою провину заперечує, а перше засідання суду має відбутися 23 листопада, пише «Європейська правда» з посиланням на BFMTV.

65-річний політик обіцяє «дати бій» Паризькому кримінальному суду. Це вже четверта справа проти Саркозі. 16 жовтня Саркозі висунули звинувачення в участі у «злочинній групі» у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році. У наступному році також має відбутися судовий розгляд справи щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі очолював Францію з 2007 по 2012 роки. До нього у 2011 році судили лише одного колишнього президента Жака Ширака через фіктивне працевлаштування в Парижі. Сам Ширак на суді не з’являвся.