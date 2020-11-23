Саркози на скамье подсудимых — во Франции впервые осудят экс-президента

https://racurs.ua/n146870-sarkozi-na-skame-podsudimyh-vo-francii-vpervye-osudyat-eks-prezidenta.html

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Николя Саркози окажется на скамье подсудимых — во Франции впервые в истории будут судить экс-президента.

Саркози обвиняют в попытке подкупить судью Жильбера Азибера. В свое время он якобы обещал служителю Фемиды хорошую должность в обмен на информацию о расследовании дела о финансировании его предвыборной кампании. Вместе с экс-президентом Франции в этом деле фигурирует и его адвокат Тьерри Герцог. Сам Саркози свою вину отрицает, а первое заседание суда должно состояться 23 ноября, пишет «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

65-летний политик обещает «дать бой» Парижскому уголовному суду. Это уже четвертое дело против Саркози. 16 октября Саркози предъявили обвинения в участии в «преступной группе» по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году. В следующем году также состоится судебное разбирательство по делу о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года.

Напомним, Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. До него в 2011 году судили лишь одного бывшего президента Жака Ширака за фиктивное трудоустройство в Париже. Сам Ширак на суде не появлялся.