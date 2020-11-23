Лифт. Фото: Istock

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Лифт с человеком внутри оборвался в одном из столичных торговых центров в воскресенье, 22 ноября. Трагедия произошла в Святошинском районе Киева.

Техническая неисправность послужила причиной смерти 52-летнего мужчины, грузчика торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева».

Сообщается, что кабина лифта, в которой находился мужчина, пролетела шесть метров и упала на скорости в шахту. Медики отмечают, что шансов выжить при падении у мужчины было крайне мало. Он умер до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что лифт оборвался в жилом доме на ул. Литинской в Киеве. На тот момент в нем находились медики скорой помощи, прибывшие на вызов к пациентке. ЧП произошло в Днепровском районе в среду, 14 октября. Медики скорой прибыли по вызову к жительнице, которая потеряла сознание.