Лифт с бригадой медиков оборвался в Киеве. Фото: vgorode.ua

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Лифт оборвался в жилом доме на ул. Литинской в Киеве. На тот момент в нем находились медики скорой помощи, прибывшие на вызов к пациентке.

Чрезвычайное происшествие произошло в Днепровском районе в среду, 24 октября. Медики скорой прибыли по вызову к жительнице, которая потеряла сознание. Карета «скорой» мгновенно выехала по вызову. По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь. Об этом 15 октября сообщает «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» в Facebook.

Медики и родственники потерявшей сознание женщины сели в лифт, чтобы подняться на восьмой этаж. Лифт добрался до пятого этажа и затем начал стремительно падать вниз. Беды удалось избежать, поскольку на уровне второго этажа сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Бригаду медработников и женщину с ребенком через узкую щель вытащили спасатели. Женщине, к которой спешили врачи, медицинскую помощь оказала другая бригада медиков.

Напомним, 8 августа в городе Черноморске в Одесской области в одном из жилых домов оборвался лифт с ребенком внутри. Госслужба по чрезвычайным ситуациям проводила спасательную операцию.