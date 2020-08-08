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Лифт с ребенком внутри рухнул в Одесской области — новости Одессы

Лифт с ребенком внутри рухнул в Одесской области (ФОТО)

8 авг 2020, 09:42
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Лифт с ребенком внутри оборвался утром 8 августа в городе Черноморск в Одесской области. Спасателям удалось вытащить ребенка.

Сообщение об инциденте поступило в местное подразделение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям утром в 7.16. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме оборвался лифт с третьего на первый этаж, в котором находился ребенок, — отметили спасатели.

Подразделение ГСЧС открыло двери лифта. Ребенка, ориентировочно 10 лет, передали родителям.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині / Фото: ДСНС


Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині / Фото: ДСНС

Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині / Фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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