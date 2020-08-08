Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині — новини Одеси

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Ліфт з дитиною всередині обірвався вранці 8 серпня у місті Чорноморську на Одещині. Рятувальникам вдалося витягнути дитину.

Повідомлення про інцидент надійшло до місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій вранці о 7.16. Про це інформує прес-служба ДСНС Одеської області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в дев’ятиповерховому житловому будинку обірвався ліфт з третього на перший поверх, в якому перебувала дитина, — зазначили рятувальники.

Підрозділ ДСНС відчинив двері ліфта. Дитину, орієнтовно 10 років, вогнеборці передали батькам.

Обставини події встановлюються.