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Ракурс
Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині — новини Одеси

Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині (ФОТО)

8 сер 2020, 09:42
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Ліфт з дитиною всередині обірвався вранці 8 серпня у місті Чорноморську на Одещині. Рятувальникам вдалося витягнути дитину.

Повідомлення про інцидент надійшло до місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій вранці о 7.16. Про це інформує прес-служба ДСНС Одеської області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в дев’ятиповерховому житловому будинку обірвався ліфт з третього на перший поверх, в якому перебувала дитина, — зазначили рятувальники.

Підрозділ ДСНС відчинив двері ліфта. Дитину, орієнтовно 10 років, вогнеборці передали батькам.

Обставини події встановлюються.

Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині / Фото: ДСНС


Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині / Фото: ДСНС

Ліфт з дитиною всередині обірвався на Одещині / Фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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