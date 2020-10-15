Ліфт із бригадою медиків обірвався у Києві. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n145165-lift-iz-brygadou-medykiv-obirvavsya-u-kyievi.html

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Ліфт обірвався в житловому будинку на вул. Літинській у Києві. На той момент у ньому знаходилися медики швидкої допомоги, які прибули на виклик до пацієнтки.

Надзвичайна подія сталася у Дніпровському районі у середу, 24 жовтня. Медики швидкої прибули за викликом до жительки, яка знепритомніла. Карета «швидкої» миттєво виїхала за викликом. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Про це 15 жовтня повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» у Facebook.

Медики та родичі знепритомнілої жінки сіли в ліфт, щоб піднятися на восьмий поверх. Ліфт дістався п’ятого поверху й потім почав стрімко падати вниз. Біди вдалося уникнути, оскільки на рівні другого поверху спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Бригаду медпрацівників та жінку з дитиною через вузьку щілину витягнули рятувальники. Жінці, до якої поспішали лікарі, медичну допомогу надала інша бригада медиків.

Нагадаємо, 8 серпня у місті Чорноморську на Одещині в одному з житлових будинків обірвався ліфт із дитиною всередині. Держслужба з надзвичайних ситуацій проводила рятувальну операцію.