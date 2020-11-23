По делу Гандзюк планировали убить двух свидетелей. Фото: gordonua.com

https://racurs.ua/n146868-delo-gandzuk-sledstvie-vyyavilo-podgotovku-k-ubiystvu-dvuh-svideteley.html

Ракурс

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк хотели убить двух свидетелей.

Подготовку к убийству двух человек выявило следствие. «Убрать» планировали Павла Пилипенко и Сергея Брагу и членов их семей, которые давали показания по делу главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его сообщника Алексея Левина. Об этом стало известно из выписки из реестра досудебных расследований, который изучали в Днепровском суде, передает Watchers.Media.

Прокурор Андрей Синюк объяснил суду, что правоохранители приняли меры, чтобы предупредить убийства. В то же время адвокаты Мангера отрицали причастность подзащитного к угрозам свидетелям.

В организации нападения на Екатерину Гандзюк обвиняют главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина. Дело Гандзюк продолжат рассматривать 26 ноября.

Напомним, 15 октября суд продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Владислава Мангера и его сообщника Алексея Левина будут находиться до 13 декабря 2020 года.