В деле Гандзюк допрашивают свидетелей, контактировавших с Мангером и Левиным

https://racurs.ua/n144862-v-dele-gandzuk-doprashivaut-svideteley-kontaktirovavshih-s-mangerom-i-levinym-translyaciya.html

Ракурс

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк 8 и 9 октября пройдут заседания в Днепровском районном суде Киева.

Подозреваемые Владислав Мангер и Алексей Левин встретятся в зале суда с четырьмя свидетелями — Игорем Павловским, Владимиром Васяновичем, Сергеем Брагой и Павлом Пилипенко. Во время допроса этих свидетелей будет прекращено онлайн-трансляцию.

1 октября Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк.

На заседании 2 октября адвокаты семьи Гандзюк обратились с ходатайством об изменении порядка исследования доказательств, а именно — о необходимости дачи показаний Павловским на следующем судебном заседании.

Напомним, подозреваемые в убийстве активистки Мангер и Левин могут получить по 12 лет тюрьмы. Об этом говорится в обвинительном акте. Им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ни Мангер, ни Левин не признают своей вины в убийстве активистки.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Женщина получила 40% ожогов кожи. Она умерла в киевской клинике спустя три месяца в результате осложнений. Дело об убийстве Гандзюк стало одним из самых громких в стране из-за неоднократного саботажа и попытки преждевременного завершения следствия.