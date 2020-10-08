У справі Гандзюк допитують свідків, які контактували з Мангером та Левіним

https://racurs.ua/ua/n144862-u-spravi-gandzuk-dopytuut-svidkiv-yaki-kontaktuvaly-z-mangerom-ta-levinym-translyaciya.html

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У справі про вбивство Катерини Гандзюк 8 та 9 жовтня триватимуть засідання в Дніпровському районному суді Києва.

Підозрювані Владислав Мангер та Олексій Левін зустрінуться в судовій залі із чотирма свідками — Ігорем Павловським, Володимиром Васяновичем, Сергієм Брагою і Павлом Пилипенком. На час допиту цих свідків буде припинено онлайн-трансляцію.

1 жовтня Павловський підтвердив вину Владислава Мангера в замовленні вбивства Каті Гандзюк.

На засіданні 2 жовтня адвокати родини Гандзюк звернулися із клопотанням про зміну порядку дослідження доказів, а саме — про необхідність надання свідчень Павловським на наступному судовому засіданні.

Нагадаємо, підозрювані у вбивстві активістки Мангер і Левін можуть отримати по 12 років тюрми. Про це йдеться в обвинувальному акті. Мангеру та Левіну інкримінують порушення, передбачені ч. 3 ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Ані Мангер, ані Левін не визнають своєї провини у вбивстві активістки.

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року у Херсоні. Жінка отримала 40% опіків шкіри. Вона померла у київській клініці через три місяці внаслідок ускладнень. Справа про вбивство Гандзюк стала однією з найгучніших справ у країні через неодноразовий саботаж та спроби передчасного завершення слідства.