Полиция сообщила количество штрафов за игнорирование масок

Штрафы за игнорирование масок — полиция сообщила количество нарушителей за уикенд

https://racurs.ua/n146867-shtrafy-za-ignorirovanie-masok-policiya-soobschila-kolichestvo-narushiteley-za-uikend.html

Ракурс

Штрафы за нарушение нового закона об обязательном ношении масок за два выходных дня (21−22 ноября) получили 1,4 тыс. граждан.

В Украине в минувшую субботу вступил в силу закон о штрафах за неношение масок в общественных местах. Штраф составляет от 170 до 225 грн.

В пресс-службе Нацполиции рассказали, что 21 ноября не штрафовали за отсутствие маски, а проводили только профилактическую работу. Но по состоянию на утро 23 ноября правоохранители составили 1 тыс. 395 постановлений. Из них 1 тыс. 369 — во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 — во время пребывания в общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.

Кроме того, за выходные в рамках карантина выходного дня полиция пресекла работу 1 тыс. 347 субъектов хозяйствования. Правоохранители составили 1 тыс. 144 административных протоколов.

В понедельник на совещании у президента отметили, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к карантина. Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности «дают свои результаты».

Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост, — сказал Зеленский.



Напомним, что 19 ноября президент Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок. Штрафовать могут органы внутренних дел, Нацполиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.