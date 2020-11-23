Штрафи за ігнорування масок — поліція повідомила кількість порушників за вікенд

https://racurs.ua/ua/n146867-shtrafy-za-ignoruvannya-masok-policiya-povidomyla-kilkist-porushnykiv-za-vikend.html

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Штрафи за порушення нового закону про обов’язкове носіння масок впродовж двох вихідних днів 21−22 листопада отримали 1,4 тис. громадян.

В Україні минулої суботи набув чинності закон про штрафи за неносіння масок у громадських місцях. Штраф становить від 170 до 225 грн.

У прес-службі Нацполіції розповіли, що 21 листопада не штрафували за відсутність маски, а проводили лише профілактичну роботу. Але станом на ранок 23 листопада правоохоронці склали 1 тис. 395 постанов. Із них 1 тис. 369 — під час перебування в громадських будинках та спорудах і 26 — під час перебування у громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

За вихідні у рамках карантину вихідного дня поліція припинила роботу 1 тис. 347 суб'єктів господарювання. Складено 1 тис. 144 адміністративних протоколів.

У понеділок на нараді у президента наголосили, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до карантину. Володимир Зеленський вважає, що карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки «дають свої результати».

Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 19 листопада президент Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок. Штрафувати можуть органи внутрішніх справ, Нацполіція, уповноважений орган охорони здоровʼя, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.