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Ракурс
Новую проверку в музее Революции достоинства устроили следователи — новости Киева

Новую проверку в музее Революции достоинства устроили следователи (ФОТО)

23 ноя 2020, 15:01
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Национальный музей Революции достоинства сообщил о новой проверке, с которой пришли правоохранители. В частности, в понедельник проходит «экспертиза строительства музея», проектирование которого еще не началось.

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Facebook, обнародованном 23 ноября.

У нас новая проверка. Говорят, «экспертиза строительства музея! Не мемориала, который касается следствия, а музея, проектирование которого еще не начиналось, — говорится в сообщении.

Кроме этого, ситуацию вокруг Национального музея Революции достоинства прокомментировал нардеп Владимир Вятрович.

Мемориал и музей это разные объекты, с разным финансированием и разной стадией реализации, — написал Вятрович.

Напомним, 19 ноября в музей пришла с обысками СБУ. Тогда изъяли документы о мемориале на аллее Небесной сотни. В СБУ сообщили, что обыски связаны с подозрениями должностных лиц в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.


В ответ Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти отметили, что проведением обысков непосредственно перед Днем достоинства и свободы и годовщиной событий на Майдане «однозначно воспользуются антиукраинские силы».

Также у Владимира Зеленского признали, что обыски в помещении музея накануне годовщины начала Майдана «не способствуют общественному согласию в государстве».

Источник: Ракурс


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