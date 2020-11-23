Нову перевірку в музеї Революції гідності влаштували слідчі — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n146866-novu-perevirku-v-muzeyi-revoluciyi-gidnosti-vlashtuvaly-slidchi-foto.html

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Національний музей Революції гідності повідомив про нову перевірку, з якою завітали правоохоронці. Зокрема, у понеділок відбувається «експертиза будівництва музею», проектування якого ще не розпочалося.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею в Facebook, оприлюдненому 23 листопада.

У нас нова перевірка. Кажуть, «експертиза будівництва музею»! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проектування якого не розпочиналося, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ситуацію довкола Національного музею Революції гідності прокоментував нардеп Володимир В’ятрович.

Меморіал і музей це різні об'єкти, з різним фінансуванням і різною стадією реалізації, — написав В’ятрович.

Нагадаємо, 19 листопада до музею прийшла з обшуками СБУ. Тоді вилучили документи щодо меморіалу на алеї Небесної сотні. В СБУ повідомили, що обшуки пов’язані з підозрами посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта цього меморіального комплексу.

У відповідь Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут національної пам’яті зазначили, що проведенням обшуків безпосередньо перед Днем гідності та свободи і річницею подій на Майдані «однозначно скористаються антиукраїнські сили».

Також у Володимира Зеленського визнали, що обшуки в приміщенні музею напередодні річниці початку Майдану «не сприяють суспільній злагоді у державі».