Пес Лупо с королевской семьей. Фото: Instagram

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Ракурс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон остались без любимого пса — их любимец умер.

Английский кокер-спаниель по имени Лупо жил в семье герцогов Кембриджских девять лет. Несчастье семью постигло на прошлых выходных. Об этом сообщается на их официальной странице в Instagram.

Очень печальная новость — в минувшие выходные умер наш дорогой собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам его будет очень не хватать, — говорится в сообщении.

Имя собаки в переводе с итальянского языка «волк». Принц Уильям с женой взяли щенка у родителей Кейт, Майкла и Кэрол Миддлтон.

СМИ отмечают, что пес Лупо помог герцогу и герцогине Кембриджским выбрать имя для их первого ребенка. Когда Уильям и Кейт Миддлтон разбросали по полу листочки бумаги с разными именами, собака остановилась у имени Джордж. После рождения первенца пес часто появлялся на фото с принцем Джорджем.

Напомним, в ноябре принц Гарри впервые появился на публике в калифорнийском городке Коптон без своей жены, актрисы Меган Маркл.