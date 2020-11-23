Пес Лупо з королівською родиною. Фото: Instagram

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Ракурс

Принц Вільям і Кейт Міддлтон залишилися без улюбленого пса — їхній улюбленець помер.

Англійський кокер-спанієль на ім’я Лупо жив у родині герцогів Кембриджських дев’ять років. Нещастя сім’ю спіткало на минулих вихідних. Про це повідомляється на їхній офіційній сторінці в Instagram.

Дуже сумна новина — в минулі вихідні помер наш дорогий собака Лупо. Він був серцем нашої сім’ї останні дев’ять років, і нам його буде дуже не вистачати, — йдеться в повідомленні.

Ім’я собаки у перекладі з італійської мови «вовк». Принц Вільям із дружиною взяли цуценя у батьків Кейт — Майкла і Керол Міддлтон.

ЗМІ зазначають, що пес Лупо допоміг герцогу та герцогині Кембриджським обрати ім’я для їхньої першої дитини. Коли Вільям та Кейт Міддлтон розкидали по підлозі листочки паперу з різними іменами, собака зупинився біля імені Джордж. Після народження первістка пес часто з’являвся на фото з принцом Джорджем.

Нагадаємо, у листопаді принц Гаррі вперше з’явився на публіці у каліфорнійському містечку Коптон без своєї дружини, акторки Меган Маркл.