У справі Гандзюк планували вбити двох свідків. Фото: gordonua.com

https://racurs.ua/ua/n146868-sprava-gandzuk-slidstvo-vyyavylo-pidgotovku-do-vbyvstva-dvoh-svidkiv.html

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У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк хотіли вбити двох свідків.

Підготовку до вбивства двох осіб виявило слідство. «Прибрати» планували Павла Пилипенка та Сергія Брагу і членів їхніх сімей, які давали показання у справі голови Херсонської облради Владислава Мангера та його спільника Олексія Левіна. Про це стало відомо із витягу з реєстру досудових розслідувань, який вивчали у Дніпровському суді, передає Watchers.Media.

Прокурор Андрій Синюк пояснив суду, що правоохоронці вжили заходів, щоб попередити убивство. Водночас адвокати Мангера заперечили причетність підзахисного до погроз свідкам.

В організації нападу на Катерину Гандзюк обвинувачують голову Херсонської облради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна. Справу Гандзюк продовжать розглядати 26 листопада.

Нагадаємо, 15 жовтня суд продовжив запобіжний захід підозрюваним у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислава Мангера та його спільника Олексія Левіна перебуватимуть до 13 грудня 2020 року.