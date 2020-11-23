Ліфт. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146869-lift-z-ludynou-obirvavsya-u-stolychnomu-trc-cholovik-zagynuv-na-misci.html

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Ліфт з людиною усередині обірвався в одному зі столичних торгівельних центрів у неділю, 22 листопада. Трагедія сталася у Святошинському районі Києва.

Технічна аварія призвела до загибелі 52-річного чоловіка, вантажника торгівельного центру. Про це повідомляє прес-служба «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва».

Повідомляється, що кабіна ліфту, у якій знаходився чоловік, пролетіла шість метрів і впала на швидкості у шахту. Медики зазначають, що шансів вижити під час падіння у чоловіка було вкрай мало. Він помер до приїзду швидкої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліфт обірвався в житловому будинку на вул. Літинській у Києві. На той момент у ньому знаходилися медики швидкої допомоги, які прибули на виклик до пацієнтки. Надзвичайна подія сталася у Дніпровському районі у середу, 14 жовтня. Медики швидкої прибули за викликом до жительки, яка знепритомніла.