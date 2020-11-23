Байден обрав держсекретаря США — що Ентоні Блінкен каже про Україну

https://racurs.ua/ua/n146873-bayden-obrav-derjsekretarya-ssha-scho-entoni-blinken-kaje-pro-ukrayinu.html

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Джо Байден — новообраний президент США 24 листопада офіційно оголосить перелік кандидатів на високі урядові посади. Держсекретарем США найімовірніше стане 58-річний Ентоні Блінкен, який в американській дипломатії з 1994 року.

Він працював на різних посадах за трьох президентів США — Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами. Блінкен та Байден знайомі вже понад 20 років. За президентства Обами він був радником Байдена, а у 2014 році став заступником держсекретаря США.

В моїй родині часто згадували, що багато з тих, хто були до нас — біженці, чи іммігранти. Мій дідусь на початку минулого століття прибув з території, яка тепер є Україною, його вітали у США, він побудував життя для себе, дітей. Мачуха, яка втекла від комунізму, буквально у вагоні потяга вночі зі своєю матір’ю в дуже юному віці прибула до США, — Блінкен розповів CBS News про походження своєї родини, пише «Голос Америки».

У 2009−2017 роках Блінкен неодноразово відвідував Україну. У 2017 році американський дипломат закликав Вашингтон надати зброю Україні для протистояння російській агресії.

Постачання оборонного озброєння Україні — це ідея, час якої настав, — писав Блінкен тоді.

У 2015 році Блінкен наголошував, що США «глибоко віддані майбутньому України та її успіху».

Кордони не можна змінювати силою. Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося, то це буде прецедентом не тільки тут в Європі, але й по всьому світі, — переконаний посадовець.

Він нагадав, що Україна відмовилась від ядерного арсеналу під міжнародні гарантії Будапештського меморандуму. Але політика Росії показала, що ці гарантії нічого не варті.

Це є прецедентом. Тепер, коли ми працюємо з міжнародною спільнотою, щоб переконати всіх, щоб Іран також відмовився від ядерної зброї, цей прецедент, на жаль, може зіграти погану роль. Тому ми разом з Україною, будемо разом захищати правила, які існують в 21 столітті. США з Україною та підтримують Україну, — запевнив Блінкен.

Він називає сепаратистів на Донбасі «російськими маріонетками».

У росіян є величезні важелі впливу на бойовиків. Якщо вони захочуть припинити це, то вони можуть, і насправді повинні, — заявив заступник держсекретаря, пише ВВС.

Блінкен зазначив, що президент РФ Володимир Путін роздмухує і заморожує конфлікт, коли йому це вигідно.

Так він сподівається зберегти Україну назавжди дестабілізованою, підсилюючи внутрішнє невдоволення через неспроможність Києва припинити окупацію, купуючи час, щоб повернути Україну в російську сферу впливу після вторгнення та знущань, — написав майбутній держсекретар США.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями ЗМІ, Байден планує призначити Ентоні Блінкена на посаду Держсекретаря США, Лінду Томас-Грінфілд — на посаду посла США до ООН, а також Джейка Саллівена — на посаду радника з питань національної безпеки.