Садовий заявив про спробу узурпації влади у Львові партією Порошенка

https://racurs.ua/ua/n146874-sadovyy-zayavyv-pro-sprobu-uzurpaciyi-vlady-u-lvovi-partiieu-poroshenka.html

Ракурс

У Львові переобраний знову на посаду мера Андрій Садовий заявив про змову та спробу узурпувати владу в місті. Тервиборчком призначива перше засідання Львівської міськради вже на 24 листопада, коли перемога Садового ще не буде офіційно оголошена.

Мер на своїй сторінці у Фейсбук заявив про те, що міськрада зможе провести рішення, які необхідні його опонентам, зокрема, «Євросолідарності», яка виграла вибори 25 жовтня.

Садовий припускає, що конкуренти оберуть секретаря міськради, до якого перейдуть повноваження міського голови, поки підбиватимуться підсумки другого туру. Він заявив, що нова міськрада кілька тижнів може працювати без нього.

Це незаконно, на думку Садового, тому він планує звернутися до суду.

Виборча комісія спочатку призначила засідання першої сесії міської ради на 3 грудня — того дня мер і депутати мали скласти присягу. Але у день другого туру виборів комісія перенесла дату першої сесії на 24 листопада.

Рада в такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря, в. о. міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, ухвалювати будь-які інші рішення — бюджет, майнові питання тощо. За ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому меру, — заявив Садовий.

За його словами, до цього рішення причетний депутат від «Європейської солідарності» Сергій Івах.

Я прочитав сьогодні привітання з перемогою від свого опонента Олега Синютки. Повірю, що це було щиро, коли партія Олега Михайловича зупинить спробу привселюдно і цинічно витерти ноги об волю львівʼян, — написав Садовий.



«Ракурс» повідомляв, що Синютка привітав конкурента з перемогою на виборах мера Львова.