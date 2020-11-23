Тріумф чинних мерів — кого обрали у другому турі в 11 містах, фото — Суспільне

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Другий тур місцевих виборів 22 листопада відбувся в 11 українських містах. Голосування підтвердило цьогорічну електоральну тенденцію — малу явку і прихильність виборців до чинних очільників міст.

У Львові переміг Андрій Садовий. Кандидат на посаду мера Львова від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка привітав свого суперника у другому турі. Кандидат від «Європейської солідарності» подякував 83 тис. львів’ян, які підтримали його на виборах.

За даними екзит-полів, в Садового понад 62%, у Синютки — 37%. У першому турі 25 жовтня Садовий набрав 40,09%, а Синютка — 31,1%.

У Рівненській міській ТВК 23 листопада все ще триває опрацювання результатів виборів очільника міської громади. Остаточні, але поки офіційно комісією не затверджені, такі: Олександр Третяк з «Євросолідарності» — 50,25%, Віктор Шакирзян — 47,70%. Третяк випереджає конкурента приблизно на 1,5 тис. голосів. Зіпсованими є 2,02% бюлетенів.

У Черкасах перемагає чинний міський голова Анатолій Бондаренко, у нього 54,25% голосів (за даними екзит-полів). Трохи менше (45,75% голосів) набрав кандидат від «Голосу» Віктор Євпак.

В Ужгороді результати паралельного підрахунку голосів віддають перемогу чинному меру. Мером Ужгорода знову стане Богдан Андріїв (самовисування). Віктор Щадей від «Слуги народу» набрав на близько 1,2 тис. голосів менше, ніж Андріїв. «Слуги» втратили останню можливість перемогти на виборах мера хоча б в одному обласному центрі.

Попередні результати підрахунку голосів на виборах мера Дрогобича 22 листопада такі: Тарас Кучма, чинний мер та самовисуванець отримав 50,57%, а самовисуванець Андрій Веселий — 48,38%.

Перемогу у другому турі виборів міського голови Слов’янська отримав чинний міський голова Вадим Лях. Він отримав 16 тис. 811 голосів виборців. Результати оприлюднила міська територіальна виборча комісія. Опонент Ляха, висуванець від партії «Опозиційна платформа — за життя» Павло Придворов, отримав 10 тис. голосів виборців.

Результати паралельного підрахунку голосів на виборах мера Бердянська засвідчують поки перемогу Валерія Баранова із партії «За майбутнє" (51,42%). В Олександра Свідло з ОПЗЖ 48,56%.

У Дніпрі впевнено переміг Борис Філатов, чинний мер міста. За кандидата партії «Пропозиція» проголосували 78,75%, а Загід Краснов із партії «Громадська сила» отримав 18,25%.

Екзит-пол виборів мера Миколаєва засвідчив перемогу Олександр Сенкевич, чинний мер міста (61,6%). Владислав Чайка з ОПЗЖ отримав підтримку 38,4% виборців. Опитування проводилося 22 листопада на 28 великих дільницях. Опитували кожного восьмого, хто виходив з дільниці.

У Нікополі Дніпропетровської області результати паралельного підрахунку голосів засвідчують перемогу Олександра Саюка («За майбутнє") — 55%. В «слуги» Руслана Олійника 41%.

На виборах в Полтаві перемагає колишній міський голова Олександр Мамай — 54%. Сергій Іващенко («Слуга народу») набирає 46%. Розрив між кандидатами складає близько 3,3 тис. голосів.

Нагадаємо, 22 листопада другий тур виборів мерів відбувся в таких містах: Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов’янськ, Ужгород, Черкаси.

Середня явка на виборах міських голів 22 листопада склала 29,53%.

За тиждень, 29 листопада, нового мера обиратимуть Чернівці. А вже наступного року ще три міста, де від коронавірусу померли обрані міські голови — Бориспіль Київської області, Новгород-Сіверський Чернігівської області та Конотоп Сумської області.