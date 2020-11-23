Триумф действующих мэров — кто побеждает во втором туре в 11 городах, фото — Суспільне

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Ракурс

Второй тур местных выборов 22 ноября состоялся в 11 украинских городах. Голосование подтвердило нынешнюю электоральную тенденцию — плохую явку и благосклонность избирателей с действующим руководителям городов.

Во Львове победил Андрей Садовый. Кандидат на должность мэра Львова от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре. Кандидат от «Евросолидарности» поблагодарил 83 тыс. львовян, которые поддержали его на выборах.

По данным экзит-полов, у Садового более 62%, у Синютки — 37%. В первом туре 25 октября Садовый набрал 40,09%, а Синютка — 31,1%.

В Ровенской городской ТИК 23 ноября все еще продолжается обработка результатов выборов главы городской общины. Первым идет Александр Третьяк из «Евросолидарности» — 50,25%, у Виктора Шакирзяна 47,70%. Третьяк опережает конкурента примерно на 1,5 тыс. голосов.

В Черкассах побеждает действующий мэр Анатолий Бондаренко, у него 54,25% голосов (по данным экзит-полов). Чуть меньше (45,75% голосов) набрал кандидат от «Голоса» Виктор Евпак.

В Ужгороде результаты параллельного подсчета голосов отдают победу действующему мэру. Мэром Ужгорода снова станет Богдан Андриив (самовыдвиженец). Виктор Щадей от «Слуги народа» набрал на 1,2 тыс. голосов меньше. «Слуги» потеряли последнюю возможность победить на выборах мэра хотя бы в одном областном центре.

Предварительные результаты подсчета голосов на выборах мэра Дрогобыча 22 ноября такие: Тарас Кучма, действующий мэр и самовыдвиженец, получил 50,57%, а самовыдвиженец Андрей Веселый — 48,38%.

Победу во втором туре выборов мэра Славянска получил действующий мэр Вадим Лях. Он получил 16 тыс. 811 голосов избирателей. Результаты обнародовала городская территориальная избирательная комиссия. Оппонент Ляха, выдвиженец партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Павел Придворов, получил 10 тыс. голосов избирателей.

Результаты параллельного подсчета голосов на выборах мэра Бердянска свидетельствуют пока победу Валерия Баранова из партии «За будущее» (51,42%). У Александра Свидло (ОПЗЖ) — 48,56%.

В Днепре уверенно победил Борис Филатов, действующий мэр города. За кандидата партии «Пропозиція» проголосовали 78,75%, а Загид Краснов из партии «Гражданская сила» получил 18,25%.

Экзит-пол выборов мэра Николаева показал победу Александра Сенкевича, действующего мэра города (61,6%). Владислав Чайка (ОПЗЖ) получил поддержку 38,4% избирателей. Опрос проводился 22 ноября на 28 крупных участках. Опрашивали каждого восьмого, кто выходил с участка.

В Никополе Днепропетровской области результаты параллельного подсчета голосов свидетельствуют победу Александра Саюка («За будущее») — 55%. У «слуги» Руслана Олейника 41%.

На выборах в Полтаве побеждает бывший городской голова Александр Мамай — 54%. Сергей Иващенко («Слуга народа») набирает 46%. Разрыв между кандидатами составляет около 3,3 тыс. голосов.

Напомним, 22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в таких городах: Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Львов, Николаев, Никополь, Полтава, Ровно, Славянск, Ужгород, Черкассы.

Средняя явка на выборах 22 ноября составила 29,53%.

29 ноября нового мэра будут избирать в Черновцах. А уже в следующем году еще три города, где от коронавируса умерли избранные мэры — Борисполь Киевской области, Новгород-Северский Черниговской области и Конотоп Сумской области.