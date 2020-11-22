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Ракурс
У Львові обрали мера міста, фото: «Українські новини»

Вибори мера Львова — стали відомі результати екзит-полу (ІНФОГРАФІКА)

22 лис 2020, 20:51
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У Львові сьогодні відбулося голосування в межах другого туру виборів міського голови. Кандидатами, які пройшли в другий тур, були чинний мер міста Андрій Садовий та представник «Європейської солідарності» Олег Синютка.

Переможцем другого туру став Садовий. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Згідно з результатами екзит-полу, за Садового проголосували 62,8% виборців, в той час, як за Синютку — 37,2%.

Зазначається, що гранична похибка цього екзит-полу склала 1,21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту. Опитування здійснювалося на 60 дільницях.


Нагадаємо, поліція відкрила три кримінальні провадження щодо членів ДВК у зв’язку з виявленими порушеннями під час сьогоднішніх виборів міського голови Львова.

Джерело: Ракурс


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