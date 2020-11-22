У Львові обрали мера міста, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n146838-vybory-mera-lvovu-staly-vidomi-rezultaty-ekzyt-polu-infografika.html

Ракурс

У Львові сьогодні відбулося голосування в межах другого туру виборів міського голови. Кандидатами, які пройшли в другий тур, були чинний мер міста Андрій Садовий та представник «Європейської солідарності» Олег Синютка.

Переможцем другого туру став Садовий. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Згідно з результатами екзит-полу, за Садового проголосували 62,8% виборців, в той час, як за Синютку — 37,2%.

Зазначається, що гранична похибка цього екзит-полу склала 1,21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту. Опитування здійснювалося на 60 дільницях.

Нагадаємо, поліція відкрила три кримінальні провадження щодо членів ДВК у зв’язку з виявленими порушеннями під час сьогоднішніх виборів міського голови Львова.